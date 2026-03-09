Fiscalía busca a dos hombres por homicidio de adulto mayor

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Jatniel Ismael Brown Ríos y Ge Dullah Joset Blandón West.
Fiscalía y la Policía Nacional piden apoyo ciudadano
El Ministerio Público pidió a la población aportar cualquier información que permita ubicar a estas personas, como parte de las investigaciones que se adelantan por este caso.
Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en el proceso judicial y dar con los responsables del hecho.
Quienes tengan datos que ayuden a su localización pueden comunicarse con las autoridades competentes, garantizándose la confidencialidad de la información proporcionada.