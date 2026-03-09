Fiscalía busca a dos hombres por homicidio de adulto mayor

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala , solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Jatniel Ismael Brown Ríos y Ge Dullah Joset Blandón West.

Ambos son requeridos por su presunta vinculación con el homicidio de un adulto mayor ocurrido en el corregimiento de Barrio Sur, en la provincia de Colón.

Fiscalía y la Policía Nacional piden apoyo ciudadano

La Fiscalía de Colón ha solicitado colaboración a la ciudadanía para ubicar a Jatniel Ismael Brown Ríos y a Ge Dullah Joset Blandón West, por su presunta vinculación al homicidio de un adulto mayor en el corregimiento de Barrio Sur. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/bBURWwwQQa — Telemetro Reporta (@TReporta) March 9, 2026

El Ministerio Público pidió a la población aportar cualquier información que permita ubicar a estas personas, como parte de las investigaciones que se adelantan por este caso.

Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en el proceso judicial y dar con los responsables del hecho.

Quienes tengan datos que ayuden a su localización pueden comunicarse con las autoridades competentes, garantizándose la confidencialidad de la información proporcionada.