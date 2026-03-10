CHIRIQUÍ Nacionales -  10 de marzo de 2026 - 17:49

Ministerio Público solicita apoyo para ubicar a sospechosos de homicidio en Chiriquí

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información a llamar a los números del Ministerio Público: 524-9498 / 524-9505.

Ministerio Público solicita apoyo para ubicar a Arian González y Alexandra Castillo.

Ana Canto
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Arian Israel González Pimentel y Alexandra Castillo Castillo, por su presunta vinculación con graves hechos delictivos.

Los cargos responden a homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio, tentativa de robo, y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de un hombre y una mujer. Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre del 2025, en Nuevo San Carlitos, distrito de David.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de estos ciudadanos a comunicarse de manera confidencial a los números: 524-9498 / 524-9505.

