IFARHU publica calendario 2026 de cobro para créditos educativos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) publicó los calendarios de cobro 2026 de créditos educativos, una herramienta dirigida a los beneficiarios que mantienen financiamientos estudiantiles otorgados por la entidad.

A través del programa de crédito educativo, miles de estudiantes panameños han recibido el respaldo económico necesario para iniciar o continuar estudios universitarios dentro y fuera del país, así como para cubrir gastos de colegiatura en los niveles de primaria, premedia y media.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Concurso General de Becas 2026: IFARHU habilita sitio web para verificar la preselección

Financiamiento para estudios en Panamá y el extranjero

El programa de créditos educativos del IFARHU ofrece financiamiento con tasas de interés que oscilan entre el 3%, 4% y 5% anual, permitiendo a estudiantes acceder a oportunidades académicas que, en muchos casos, serían difíciles de costear sin apoyo financiero.

image

Estos créditos pueden utilizarse para cubrir gastos relacionados con:

Matrícula universitaria

Colegiaturas escolares

Estudios en universidades del extranjero

Otros costos vinculados a la formación académica

Calendarios permiten consultar fechas de pago

La entidad informó que, a través de los calendarios de cobro 2026, los beneficiarios podrán consultar las fechas correspondientes para cumplir con sus obligaciones de pago.

Esta información facilita a los usuarios organizar sus compromisos financieros y mantenerse al día con sus créditos educativos, evitando recargos o inconvenientes en sus historiales de pago.

El IFARHU reiteró que estos calendarios forman parte de los canales informativos disponibles para que estudiantes y beneficiarios accedan fácilmente a los detalles relacionados con sus financiamientos educativos en Panamá.