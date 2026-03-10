IFARHU publica calendario 2026 de cobro para créditos educativos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) publicó los calendarios de cobro 2026 de créditos educativos, una herramienta dirigida a los beneficiarios que mantienen financiamientos estudiantiles otorgados por la entidad.
Financiamiento para estudios en Panamá y el extranjero
El programa de créditos educativos del IFARHU ofrece financiamiento con tasas de interés que oscilan entre el 3%, 4% y 5% anual, permitiendo a estudiantes acceder a oportunidades académicas que, en muchos casos, serían difíciles de costear sin apoyo financiero.
Estos créditos pueden utilizarse para cubrir gastos relacionados con:
- Matrícula universitaria
- Colegiaturas escolares
- Estudios en universidades del extranjero
- Otros costos vinculados a la formación académica
Calendarios permiten consultar fechas de pago
La entidad informó que, a través de los calendarios de cobro 2026, los beneficiarios podrán consultar las fechas correspondientes para cumplir con sus obligaciones de pago.
Esta información facilita a los usuarios organizar sus compromisos financieros y mantenerse al día con sus créditos educativos, evitando recargos o inconvenientes en sus historiales de pago.
El IFARHU reiteró que estos calendarios forman parte de los canales informativos disponibles para que estudiantes y beneficiarios accedan fácilmente a los detalles relacionados con sus financiamientos educativos en Panamá.