Hurto de cables deja fuera de servicio planta de aguas residuales en Penonomé

El IDAAN informó que la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra fuera de operaciones por el hurto de cables eléctricos.

Planta de aguas residuales en Penonomé del IDAAN.

Planta de aguas residuales en Penonomé del IDAAN.

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización Altos del Prado, en Penonomé, se encuentra fuera de operaciones.

Esta interrupción del servicio se debe al hurto de cables eléctricos y conectores de empalme, lo que ha inhabilitado el sistema. Actualmente, personal especializado de la institución realiza las evaluaciones pertinentes para reparar los daños y restablecer el funcionamiento de la planta a la brevedad posible.

