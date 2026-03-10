Hurto de cables deja fuera de servicio planta de aguas residuales en Penonomé

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta de tratamiento de aguas residuales de la urbanización Altos del Prado, en Penonomé, se encuentra fuera de operaciones.
