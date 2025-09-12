Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 13:30

Panamá y Corea del Sur fortalecen cooperación en logística, innovación y educación

El canciller de Panamá, se reunió en Corea del Sur con su homóloga Kim Jin-Ah para impulsar proyectos en logística, tecnología, educación.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Durante su visita oficial a Corea del Sur, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo este viernes un encuentro con la ministra encargada de Asuntos Exteriores, Kim Jin-Ah, en el que se impulsaron proyectos estratégicos de cooperación en Panamá en áreas como logística, marítima, innovación, ciencia, tecnología y educación.

El diálogo también abordó la posibilidad de ampliar la colaboración en infraestructura y transporte, aprovechando la experiencia de las empresas coreanas en proyectos de gran envergadura.

Canciller Javier Martínez-Acha Vásquez se reunió en Corea del Sur

El canciller panameño destacó el interés de Panamá en consolidarse como puente estratégico para Corea en América Latina y el Caribe, aprovechando la conectividad que brinda el Canal de Panamá.

Martínez-Acha Vásquez también manifestó su interés en que la agencia de Cooperación de Corea (KOICA) se establezca en Panamá. Además, extendió una invitación a Corea para participar en el II Foro Económico de América Latina, organizado con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se realizará en enero de 2026 en Panamá, así como en ExpoComer 2026, en marzo del mismo año.

Con esta visita, Panamá y Corea del Sur reafirmaron más de seis décadas de relaciones diplomáticas, renovando su compromiso de trabajar juntos por el desarrollo sostenible, la innovación y la prosperidad compartida.

