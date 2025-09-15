Empresa israelí líder en infraestructura tecnológica muestra interés en invertir en Panamá.

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, sostuvo una reunión con el empresario israelí Maor Malul, fundador de Anan Data Centers, acompañado por el embajador de Panamá en Israel, Ezra Cohen con el objetivo de explorar oportunidades de inversión en el país, particularmente la instalación de un centro de datos de última generación.

Durante el encuentro, el ministro Moltó destacó las ventajas competitivas que hacen de Panamá un destino atractivo para este tipo de proyectos, entre ellas su conectividad estratégica, estabilidad política y seguridad jurídica. Subrayó además el compromiso del país con el fortalecimiento de su ecosistema digital y tecnológico.

Por su parte, el empresario Malul reconoció estas fortalezas, valorando positivamente la posición geográfica de Panamá como hub regional, así como su clima de estabilidad, seguridad y confianza para inversionistas internacionales. Malul mostró interés en establecer operaciones en el país como parte del proceso de expansión global de la empresa.

Israel es reconocido mundialmente como una potencia en innovación tecnológica y uno de los principales exportadores de alta tecnología, y Anan Data Centers es un claro ejemplo de ese liderazgo. La empresa impulsa uno de los proyectos más ambiciosos de infraestructura digital en Israel, con una inversión superior a los 400 millones de dólares y una capacidad proyectada de 100 MVA distribuidos en tres centros de datos. Actualmente, la compañía se encuentra en etapas avanzadas de planificación y desarrollo, incluyendo proyectos vinculados al sector defensa y tecnología estratégica.

Como parte de su visita exploratoria a Panamá, Malul contempla reuniones con actores clave del ecosistema tecnológico y académico, incluyendo la Universidad Tecnológica de Panamá, la Ciudad del Saber, Panamá Pacífico y otros representantes del sector privado y expertos en infraestructura digital.

En la reunión también participó Nessim Sariel Gaon, cofundador de Anan Data Centers y de LIAN Group, firma de inversión con participación accionaria relevante en Anan. LIAN Group se especializa en sectores estratégicos como infraestructura digital, centros de datos, inteligencia artificial y cómputo de alto rendimiento (AI/HPC), blockchain y tecnología financiera, entre otros.