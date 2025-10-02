Panamá Nacionales -  2 de octubre de 2025 - 13:18

Panamá condena ataque en Manchester y expresa solidaridad con víctimas

El Gobierno de Panamá, liderado por José Raúl Mulino, expresa condolencias tras el ataque terrorista frente a una sinagoga en Manchester, Reino Unido.

Panamá condena ataque en Manchester

Panamá condena ataque en Manchester

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno de la República de Panamá, bajo el liderazgo del Presidente José Raúl Mulino, condenó de manera enérgica el ataque ocurrido en Manchester, Reino Unido, donde un individuo embistió a personas frente a una sinagoga y posteriormente las agredió con un arma blanca, provocando la trágica pérdida de varias vidas y dejando a otros heridos en el día más sagrado del calendario judío.

En un comunicado oficial, Panamá expresó su profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno británico, así como sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas.

Panamá condena ataque en Manchester y apoya a víctimas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973784676633555167&partner=&hide_thread=false

Como nación amiga del Reino Unido, Panamá reiteró su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo, violencia extremista y crímenes de odio, que vulneran la paz, la seguridad internacional y los valores fundamentales de respeto y convivencia.

El Gobierno panameño hizo un llamado a la unidad de la comunidad internacional para continuar combatiendo el terrorismo en todas sus manifestaciones, defendiendo la vida humana, la libertad religiosa y la dignidad de todas las personas. “Panamá reafirma su compromiso con la paz y la seguridad global, y condena con firmeza cualquier acto que atente contra la vida y los derechos fundamentales”, concluyó el comunicado oficial.

En esta nota:
Seguir leyendo

Precios del combustible en Panamá: nuevos ajustes en gasolina y diésel será esta semana

VIDEO | Sorteo miercolito, Lotería Nacional de Panamá del 1 de octubre de 2025

Panamá y EE. UU. realizarán curso de entrenamiento en la selva para fortalecer seguridad regional

Recomendadas

Más Noticias