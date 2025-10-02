Panamá condena ataque en Manchester y expresa solidaridad con víctimas

El Gobierno de la República de Panamá , bajo el liderazgo del Presidente José Raúl Mulino, condenó de manera enérgica el ataque ocurrido en Manchester, Reino Unido, donde un individuo embistió a personas frente a una sinagoga y posteriormente las agredió con un arma blanca, provocando la trágica pérdida de varias vidas y dejando a otros heridos en el día más sagrado del calendario judío.

En un comunicado oficial, Panamá expresó su profunda solidaridad con el pueblo y el Gobierno británico, así como sus sentidas condolencias a las familias de las víctimas.

Panamá condena ataque en Manchester y apoya a víctimas

Panamá condena ataque terrorista a sinagoga en Manchester, Reino Unido, en el que murieron dos personas y tres resultaron heridas.

Como nación amiga del Reino Unido, Panamá reiteró su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo, violencia extremista y crímenes de odio, que vulneran la paz, la seguridad internacional y los valores fundamentales de respeto y convivencia.

El Gobierno panameño hizo un llamado a la unidad de la comunidad internacional para continuar combatiendo el terrorismo en todas sus manifestaciones, defendiendo la vida humana, la libertad religiosa y la dignidad de todas las personas. “Panamá reafirma su compromiso con la paz y la seguridad global, y condena con firmeza cualquier acto que atente contra la vida y los derechos fundamentales”, concluyó el comunicado oficial.