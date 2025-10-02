Policía de Mánchester abate a sospechoso tras ataque frente a sinagoga: tres muertos

La policía de Mánchester confirmó la muerte del presunto responsable del ataque ocurrido este jueves frente a una sinagoga en la ciudad inglesa, en el que fallecieron dos personas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Según el reporte oficial, el hombre fue abatido por las fuerzas de seguridad, lo que elevó a tres el número total de fallecidos, incluido el atacante.

Ataque frente a sinagoga en Mánchester deja tres muertos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973742851139031310&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo | La policía confirma la muerte del sospechoso del ataque frente a sinagoga de Mánchester. https://t.co/8aPSrvbBmU — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2025

En un mensaje difundido en la red social X, las autoridades señalaron que inicialmente se solicitó la intervención de un equipo de desactivación de explosivos, ya que el sospechoso portaba “objetos sospechosos”, lo que retrasó la confirmación de su estado.

La policía mantiene desplegado un operativo en la zona mientras avanza la investigación para esclarecer el motivo del ataque.