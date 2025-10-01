Fallece Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés, a los 91 años

La británica Jane Goodall , pionera en el estudio de los chimpancés y reconocida mundialmente por su labor científica y ambiental, falleció este miércoles a los 91 años, informó el Instituto Jane Goodall, la organización que fundó y lleva su nombre.

Según el comunicado oficial, Goodall murió por causas naturales mientras se encontraba en California, como parte de una gira de charlas por Estados Unidos.

"Sus hallazgos como etóloga revolucionaron la ciencia, y era una incansable activista por la protección y restauración de nuestro mundo natural", destacó el Instituto en su mensaje de despedida.

Goodall se convirtió en un referente internacional al convivir con chimpancés en Tanzania, observando su comportamiento de forma cercana: se sentaba en los árboles con ellos, los imitaba e incluso compartía sus alimentos. Fue la primera científica en demostrar que los chimpancés utilizan herramientas y que, al igual que los humanos, experimentan emociones complejas.

Nacida en Londres el 3 de abril de 1934, desarrolló desde niña una profunda fascinación por los animales, lo que la llevó a viajar a África en la década de 1950, dando inicio a una carrera que cambiaría la comprensión de la relación entre el ser humano y la naturaleza.

Además de su aporte científico, Goodall fue Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y dedicó su vida a la educación ambiental, la conservación y la defensa de los ecosistemas en todo el mundo. Su legado perdura en el Instituto Jane Goodall y en generaciones de investigadores, ambientalistas y defensores de los animales inspirados por su trabajo.