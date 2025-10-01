Terremoto en Filipinas deja al menos 69 muertos y más de 180 heridos en Cebú

Al menos 69 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió la isla de Cebú, en el centro de Filipinas, la noche del martes.

El epicentro se registró cerca de la ciudad de Bogo, de unos 90.000 habitantes, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Las autoridades locales detallaron que 30 de las víctimas se registraron en Bogo, mientras que en otros municipios cercanos al epicentro se reportaron 39 fallecidos adicionales.

Los hospitales de la zona colapsaron ante la llegada de heridos. En Cebú, el hospital provincial atendió a pacientes bajo carpas instaladas en exteriores por el riesgo de réplicas. Solo en Bogo se contabilizaron 186 heridos, muchos de ellos con fracturas y lesiones graves.

“Muchos quedaron atrapados bajo los escombros, lo que causó su muerte”, señaló Rafaelito Alejandro, viceadministrador de la Oficina de Defensa Civil, al confirmar la actualización de víctimas fatales. “Muchos quedaron atrapados bajo los escombros, lo que causó su muerte”, señaló Rafaelito Alejandro, viceadministrador de la Oficina de Defensa Civil, al confirmar la actualización de víctimas fatales.

Entre los sobrevivientes, Richard Guion, de 39 años, relató cómo él y su esposa fueron rescatados de entre los escombros de su vivienda, mientras su hijo de 17 años logró salvarse por encontrarse afuera en el momento del derrumbe.

Daños colaterales tras sismo

El sismo también provocó graves daños en infraestructuras. Videos difundidos en redes sociales muestran el colapso parcial de un templo católico en la isla de Bantayan, donde el campanario se vino abajo. “Estaba en estado de shock y pánico al mismo tiempo”, expresó Martham Pacilan, de 25 años, testigo del derrumbe.

Las imágenes de la televisión local captaron la fuerza del movimiento, que obligó a motociclistas a detenerse y sujetarse de las barandillas de un puente en Cebú para evitar caer.

Las autoridades mantienen labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, mientras la población se mantiene en alerta ante posibles réplicas.

