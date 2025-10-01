Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2025 - 08:07

Jermaine Cumberbatch recibe reconocimiento en Premios Panamá en Positivo

El periodista de Telemetro Reporta, Jermaine Cumberbatch, fue reconocido en los Premios Panamá en Positivo como “Comunicador en Positivo”.

Jermaine Cumberbatch recibe el premio Comunicador en Positivo

Jermaine Cumberbatch recibe el premio Comunicador en Positivo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La noche de este martes se celebró la ceremonia de los Premios Panamá en Positivo, un evento que reconoce a las personalidades e iniciativas que están generando cambios significativos en el país. Entre los galardonados, destacó el periodista de Telemetro Reporta, Jermaine Cumberbatch, quien recibió el premio “Comunicador en Positivo”, un reconocimiento a su labor en los medios y a su compromiso de inspirar a través de la información.

Jermaine Cumberbatch gana el premio Comunicador en Positivo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973223042039030123&partner=&hide_thread=false

La organización de Panamá en Positivo resaltó que este evento busca celebrar el impacto real de las personas que, con esfuerzo, talento y corazón, están transformando Panamá en diferentes ámbitos.

Los Premios Panamá en Positivo se han consolidado como una plataforma de visibilidad para quienes promueven la esperanza, el liderazgo y los valores positivos en la sociedad panameña.

En esta nota:
Seguir leyendo

Universidad de Panamá y Jamaica consolidan alianza estratégica en educación y salud

IFARHU inicia pago de prima de antigüedad a exfuncionarios

Calendario de pagos de bonos a jubilados y pensionados: Mes y monto a depositar por la CSS

Recomendadas

Más Noticias