Jermaine Cumberbatch recibe reconocimiento en Premios Panamá en Positivo

La noche de este martes se celebró la ceremonia de los Premios Panamá en Positivo, un evento que reconoce a las personalidades e iniciativas que están generando cambios significativos en el país. Entre los galardonados, destacó el periodista de Telemetro Reporta, Jermaine Cumberbatch, quien recibió el premio “Comunicador en Positivo”, un reconocimiento a su labor en los medios y a su compromiso de inspirar a través de la información.
Jermaine Cumberbatch gana el premio Comunicador en Positivo
La organización de Panamá en Positivo resaltó que este evento busca celebrar el impacto real de las personas que, con esfuerzo, talento y corazón, están transformando Panamá en diferentes ámbitos.
Los Premios Panamá en Positivo se han consolidado como una plataforma de visibilidad para quienes promueven la esperanza, el liderazgo y los valores positivos en la sociedad panameña.