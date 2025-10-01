Jermaine Cumberbatch recibe reconocimiento en Premios Panamá en Positivo

La noche de este martes se celebró la ceremonia de los Premios Panamá en Positivo, un evento que reconoce a las personalidades e iniciativas que están generando cambios significativos en el país. Entre los galardonados, destacó el periodista de Telemetro Reporta , Jermaine Cumberbatch , quien recibió el premio “Comunicador en Positivo”, un reconocimiento a su labor en los medios y a su compromiso de inspirar a través de la información.

Jermaine Cumberbatch gana el premio Comunicador en Positivo

El periodista de Telemetro Reporta Jermaine Cumberbacht (@cumberbache) fue reconocido esta noche por los @PPanamaPositivo como Comunicador en Positivo.



En esta ceremonia de premiación, se celebra el impacto real de las personas que con esfuerzo y corazón, están cambiando Panamá. pic.twitter.com/duPP6gLLQL — Telemetro Reporta (@TReporta) October 1, 2025

La organización de Panamá en Positivo resaltó que este evento busca celebrar el impacto real de las personas que, con esfuerzo, talento y corazón, están transformando Panamá en diferentes ámbitos.

Los Premios Panamá en Positivo se han consolidado como una plataforma de visibilidad para quienes promueven la esperanza, el liderazgo y los valores positivos en la sociedad panameña.