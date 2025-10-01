Presidencia se ilumina de rosa y celeste por campaña contra el cáncer en Panamá

La Presidencia de la República de Panamá se iluminó este martes con luces rosa y celeste, marcando el inicio de la campaña “Con Paso Firme en la Lucha contra el Cáncer”, que cada año busca sensibilizar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama y de próstata.

El acto estuvo encabezado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, acompañada del presidente José Raúl Mulino, ministros de Estado, directores institucionales y familias que enfrentan esta enfermedad.

Un mensaje de esperanza desde la presidencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1973173130828087760&partner=&hide_thread=false Esta noche se realizó el encendido de luces en la Presidencia de la República para el lanzamiento de la campaña anual de prevención del cáncer de mama y próstata. pic.twitter.com/0iSCsiO0vr — Telemetro Reporta (@TReporta) September 30, 2025

"Hoy no sólo encendemos luces, sino la esperanza, la unión y el compromiso que estos colores representan en la lucha contra el cáncer… Nadie puede caminar solo en esta enfermedad; detrás de cada diagnóstico hay un rostro y un corazón que palpita con miedo, pero también con ganas de vivir", expresó Cohen de Mulino.

El mes de octubre, conocido mundialmente como Octubre Rosa, busca promover la detección temprana y el acceso a tratamientos oportunos. La Primera Dama anunció que durante el mes se reforzarán las actividades de prevención en diferentes comunidades del país.

Actividades de concienciación

Entre las iniciativas programadas destacan:

El ballet El Lago de los Cisnes en el Teatro Nacional.

en el Teatro Nacional. El Caminotón en la Cinta Costera.

en la Cinta Costera. El tradicional Sándwichatón en apoyo al Instituto Oncológico Nacional (ION).

en apoyo al Instituto Oncológico Nacional (ION). El lanzamiento de una tarjeta prepago de B/. 6 en alianza con la Fundación MásMóvil.

Además, el mes inició con un Mega Bingo, cuyos fondos serán destinados al ION para la compra de un calibrador de dosis, equipo que permitirá garantizar tratamientos más seguros y efectivos para los pacientes.

Un compromiso anual

Cada año, la Presidencia se ilumina con los colores rosado y celeste como símbolo de la campaña nacional de prevención. El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha destinada a sensibilizar a la población sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana.

En el acto también participó el doctor Julio Santamaría, director del Instituto Oncológico Nacional, quien destacó la importancia de unir esfuerzos entre instituciones públicas y privadas para brindar mejores oportunidades de tratamiento a los pacientes.