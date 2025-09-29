Panamá entre los países que aún no cumplen estándares contra la trata de personas, según EE.UU.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este lunes su informe anual sobre Trata de Personas, ubicando a Panamá en el Nivel 2, categoría que incluye a los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero que están realizando esfuerzos significativos para alcanzarlos.
