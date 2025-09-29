Panamá Entrevistas -

Panamá seguirá promocionando la marca país tras los Premios Juventud, afirma ministra de Turismo

La ministra de Turismo, Gloria De León, destacó que los Premios Juventud permitieron demostrar que Panamá tiene la capacidad de albergar eventos internacionales, y que trabajando en equipo se obtienen buenos resultados. Detalló que en el mes de octubre el país será sede de tres congresos, con la participación de 2,500 personas, lo cual representa un ingreso aproximado de 10 millones de dólares.