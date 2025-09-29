Panamá Nacionales - 29 de septiembre de 2025 - 12:23
Presupuesto 2026 no aumentará, afirma ministro Chapman
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que tomarán en cuenta las recomendaciones de ajuste que hagan los diputados al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, y que de ser necesario se harán ajustes mediante raesignaciones, pero no se aumentará.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, habló sobre la conformación de paneles arbitrales relacionados con quejas contra Panamá por el proyecto minero de Donoso.
