Presupuesto 2026 no aumentará, afirma ministro Chapman

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dijo que tomarán en cuenta las recomendaciones de ajuste que hagan los diputados al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, y que de ser necesario se harán ajustes mediante raesignaciones, pero no se aumentará.

