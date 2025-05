Panamá Nacionales -

Contraloría presenta denuncia por funcionarios de la Asamblea que no se encontraban en sus puestos

La Contraloría General de la República presentó la primera denuncia ante el Ministerio Público, por funcionarios de la Asamblea Nacional que no se encontraban en sus puestos, de acuerdo a la diligencia de verificación, control de asistencia y pagos. Diputados destacaron que se haya tomado esta decisión y apoyan que no se hayan entregado los cheques a colaboradores que no han demostrado cuáles son sus funciones.