Contraloría realizan diligencias de verificación del manejo del subsidio post electoral de diputados

Luego de que la Contraloría General de la República anunciara auditos a los diputados que no presentaron sus informes del manejo del subsidio post electoral, funcionarios han visitado los despachos de los parlamentarios en la Asamblea Nacional. El diputado Luis Duke explicó que se trata de un proceso de verificación y en este momento se examinan los procedimientos realizados para sugerir mejores prácticas.