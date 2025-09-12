Panamá Entrevistas -

Más de 3,000 mil proyectos se desarrollan con fondos de la Descentralización, detalló Roxana Méndez

Roxana Méndez, directora nacional de Descentralización, informó que se han gestionado más de 3,000 proyectos en el último año. Por otro lado, señaló que luego de una revisión documental se ha encontrado que sólo 80 juntas comunales han contado con sustento en el uso de los fondos recibidos, y en los casos que no se encontró información, se han presentado denuncias para que el Ministerio Público solicite a Contraloría las auditorías.