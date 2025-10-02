MEDUCA lamenta riña en Colegio José Guardia Vega deja cuatro menores heridos con arma blanca

Una riña registrada en el Colegio José Guardia Vega dejó como saldo cuatro estudiantes heridos con un arma punzocortante, según informaron las autoridades. De manera preliminar, se conoció que al menos tres estudiantes estarían involucrados en el hecho violento, lo que motivó la activación de operativos policiales en el área para reforzar la seguridad.

Los menores heridos fueron trasladados al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde reciben atención médica. Por su parte, el Ministerio de Educación (MEDUCA) lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad con las familias de los afectados. La institución informó que se activó la comisión de disciplina y se mantiene la coordinación con las autoridades competentes para apoyar la investigación y garantizar la seguridad en el plantel.

La directora del centro educativo, Noemí de Cerrud, manifestó su profundo pesar por lo ocurrido y confirmó que se citará a los padres de los jóvenes involucrados, conforme a la normativa disciplinaria vigente. Agregó que los estudiantes señalados se encuentran bajo disposición de las autoridades correspondientes.

“El colegio rechaza categóricamente toda forma de violencia como mecanismo para resolver conflictos y reafirma su compromiso de trabajar con responsabilidad y enfoque preventivo, a fin de asegurar entornos escolares seguros y saludables”, expresó la directora