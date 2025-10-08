Pedro Miguel González acusa al presidente Mulino de persecución política

El candidato a secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González , acusó al presidente José Raúl Mulino de utilizar al Procurador General para perseguir a adversarios políticos. González afirmó que, ante lo que considera un “gobierno autoritario”, el PRD necesita estar preparado para defender la organización.

En relación con el caso de Bernardo Meneses, actualmente bajo investigación, González señaló: “Él está siendo investigado, no ha sido condenado; es un ciudadano que tiene sus derechos. Desconozco a fondo el caso y conozco un poco de lo que hay en la carpetilla y me llama la atención que una de las fiscales dice que están imputando a los beneficiarios, cinco chicos de la comarca Ngäbe Buglé, dónde están esos hijos acercados al poder político en el pasado gobierno”.

El candidato a secretario general del @PRDesPanama, Pedro Miguel González, acusó al presidente @JoseRaulMulino de utilizar al Procurador para perseguir a sus adversarios políticos, y por ello se requiere un partido con la capacidad de enfrentar a un "gobierno autoritario".

Pedro Miguel González pide renovación del PRD

Asimismo, el candidato criticó la gestión del expresidente Laurentino Cortizo dentro del partido: “Laurentino Cortizo nunca entendió cuál era nuestro propósito como organización, y no hemos tenido dentro del partido un sistema de mérito que permita colocar en posiciones de liderazgo a gente que haya tenido un recorrido”.

González aseguró que la renovación real del PRD se dará tras la celebración del congreso ordinario el 23 de noviembre, donde se espera definir nuevas estructuras de liderazgo y estrategias partidarias.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión interna dentro del PRD, mientras el partido se prepara para elecciones internas y procesos de reorganización.