ENA y ATTT sancionan a conductores morosos en los corredores de Panamá

ENA informó que la deuda acumulada por conductores morosos en el ingreso a los corredores asciende a B/. 18 millones.

ENA sanciona a conductores morosos en los corredores.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizan un operativo en la entrada del Corredor Sur, con el objetivo de detectar a conductores que transitan sin las calcomanías de ingreso o sin saldo en sus cuentas.

Durante el pasado fin de semana, unos 75 conductores fueron sancionados en la caseta de Atlapa, como parte del esfuerzo por recordar que el acceso a los corredores debe hacerse con las recargas correspondientes. Entre las áreas donde se han registrado más infracciones se mencionan Ciudad Radial, Metro Park, Tinajitas y Atlapa.

La ENA informó que la deuda acumulada por usuarios morosos asciende a B/. 18 millones.

En estos operativos, las autoridades han detectado una gran cantidad de vehículos que ingresan a los corredores sin portar la calcomanía oficial. Por ello, se exhorta a los conductores a colocar el sticker, que tiene un costo de B/. 10.00, para evitar sanciones y contribuir al orden en el sistema de peajes.

