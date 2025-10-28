ENA y ATTT sancionan a conductores morosos en los corredores de Panamá

ENA sanciona a conductores morosos en los corredores.

Por Ana Canto La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizan un operativo en la entrada del Corredor Sur, con el objetivo de detectar a conductores que transitan sin las calcomanías de ingreso o sin saldo en sus cuentas.

Durante el pasado fin de semana, unos 75 conductores fueron sancionados en la caseta de Atlapa, como parte del esfuerzo por recordar que el acceso a los corredores debe hacerse con las recargas correspondientes. Entre las áreas donde se han registrado más infracciones se mencionan Ciudad Radial, Metro Park, Tinajitas y Atlapa.

La ENA informó que la deuda acumulada por usuarios morosos asciende a B/. 18 millones. En estos operativos, las autoridades han detectado una gran cantidad de vehículos que ingresan a los corredores sin portar la calcomanía oficial. Por ello, se exhorta a los conductores a colocar el sticker, que tiene un costo de B/. 10.00, para evitar sanciones y contribuir al orden en el sistema de peajes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983228415781011637&partner=&hide_thread=false La empresa @ENACorredoresPA y la @ATTTPanama desarrollan un operativo en la entrada del Corredor Sur, para detectar a conductores que transitan por los corredores sin el Tag y sin saldo. La deuda actualmente asciende a 18 millones de dólares. pic.twitter.com/OqxU7yOXO7 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2025