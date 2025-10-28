ENA y ATTT sancionan a conductores morosos en los corredores de Panamá

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizan un operativo en la entrada del Corredor Sur, con el objetivo de detectar a conductores que transitan sin las calcomanías de ingreso o sin saldo en sus cuentas.
La ENA informó que la deuda acumulada por usuarios morosos asciende a B/. 18 millones.
En estos operativos, las autoridades han detectado una gran cantidad de vehículos que ingresan a los corredores sin portar la calcomanía oficial. Por ello, se exhorta a los conductores a colocar el sticker, que tiene un costo de B/. 10.00, para evitar sanciones y contribuir al orden en el sistema de peajes.