Panamá Nacionales -  13 de agosto de 2025 - 17:19

ENA informa de un deslave en el puente de Patacón en dirección a Albrook

ENA informó sobre un deslave que afecta el hombro y el carril de baja, pasado el puente de Patacón en dirección a Albrook.

@ENACorredoresPA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Empresa Nacional de Autopistas y Corredores (ENA) informó sobre un deslave que afecta el hombro y el carril de baja, pasado el puente de Patacón en dirección a Albrook. Por el momento, se mantiene habilitado un carril de alta.

Se solicita a los conductores mantener precaución al transitar por la vía.

