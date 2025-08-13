ENA informa de un deslave en el puente de Patacón en dirección a Albrook.

La Empresa Nacional de Autopistas y Corredores (ENA) informó sobre un deslave que afecta el hombro y el carril de baja, pasado el puente de Patacón en dirección a Albrook. Por el momento, se mantiene habilitado un carril de alta.
