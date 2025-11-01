Panamá Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 09:26

Fiestas Patrias 2025: ATTT registra 8 mil vehículos hacia el interior desde el 31 de octubre

La ATTT informó que desde este viernes se habían desplazado más de 8 mil vehículos hacia el interior del país por Fiestas Patrias 2025.

Ana Canto
La Autoridad de Tránsito de Transporte Terrestre (ATTT) informa que hasta las 5:30 p.m. de este viernes 31 de octubre se habían desplazado más de 8 mil vehículos hacia el interior del país por Fiestas Patrias 2025.

Inversión de carriles por Fiestas Patrias 2025

Salida hacia el interior

Viernes 31 de octubre: de 2:30 p.m. a 7:00 p.m.

Cinco carriles hacia Arraiján

  • Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
  • Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.

Tres carriles hacia La Chorrera

  • Inicia 3:30 p.m. en el Puente de Burunga.
  • Culmina en el T.C.T. de Vista Alegre.

Sábado 1 de noviembre: 6:00 a.m. - 6:00 p.m.

Domingo 2 de noviembre: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Tres carriles hacia el interior

  • Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
  • Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.

Tres carriles hacia La Chorrera

  • Inicia en El Nazareno de La Chorrera y culmina en Sajalices de Capira.
  • Inicia en Sajalices de Capira y finaliza en San José de San Carlos.

Retorno hacia Panamá

Miércoles 5 de noviembre: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tres carriles de retorno

  • Inicia en Campana de Capira y culmina en El Nazareno de La Chorrera.
  • Comienza en San José de San Carlos y finaliza en Sajalices de Capira.
