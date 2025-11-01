Fiestas Patrias 2025: ATTT registra 8 mil vehículos hacia el interior desde el 31 de octubre

La Autoridad de Tránsito de Transporte Terrestre (ATTT) informa que hasta las 5:30 p.m. de este viernes 31 de octubre se habían desplazado más de 8 mil vehículos hacia el interior del país por Fiestas Patrias 2025.
Cinco carriles hacia Arraiján
- Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
- Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.
Tres carriles hacia La Chorrera
- Inicia 3:30 p.m. en el Puente de Burunga.
- Culmina en el T.C.T. de Vista Alegre.
Sábado 1 de noviembre: 6:00 a.m. - 6:00 p.m.
Domingo 2 de noviembre: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Tres carriles hacia el interior
- Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
- Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.
Tres carriles hacia La Chorrera
- Inicia en El Nazareno de La Chorrera y culmina en Sajalices de Capira.
- Inicia en Sajalices de Capira y finaliza en San José de San Carlos.
Retorno hacia Panamá
Miércoles 5 de noviembre: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tres carriles de retorno
- Inicia en Campana de Capira y culmina en El Nazareno de La Chorrera.
- Comienza en San José de San Carlos y finaliza en Sajalices de Capira.