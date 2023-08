¿Qué significa la palabra Folklore?

Folklore, proviene de la frase "The lore of the people" el cual quiere decir en español "Saber del Pueblo", esta palabra es atribuida al arqueólogo inglés William Jhon Thoms (1803-1885) que con su seudónimo Ambrose Mertón, publicó Athenaeum, un 22 de agosto de 1846.

Por tal motivo, la palabra Folklore esta compuesta por dos voces inglesas "Folk" quiere decir pueblo y "lore" el cual significa saber o ciencia; de esta manera se define el saber popular, a los conocimientos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, canciones, mitos, refranes, que son transmitidos de generación en generación.

¿Qué significa la palabra tradición?

"Tradición significa continuidad en el tiempo y en el espacio, dando a entender que no existe pueblo pequeño o pobre que carezca de tradición, pues la misma enmarca la expresión de la vida virtuosa de un pueblo", así lo explica la educadora Natasha de Miranda.

Los pueblos que no se conocen a sí mismos, por ignorancia o apatía, nunca tendrán definida su personalidad, pues no pueden transmitir lo que no conocen ni sienten, añade la educadora.

Panamá posee un folklore rico, variado, plagado de sensualidad, erotismo, cadencia, ritmo, color, diversidad, tenemos el compromiso de defenderlo y garantizar su supervivencia, pues es nuestro más legítimo símbolo de panameñidad.