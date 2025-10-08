Precio de la luz en Panamá: Gabinete invierte fondos para evitar alzas en la energía eléctrica

El Consejo de Gabinete aprobó este martes dos resoluciones que permitirán mantener estables las tarifas eléctricas para los clientes de bajo consumo durante el primer semestre de 2025, mediante aportes del Tesoro Nacional por un total de B/.56,365,761.18.

Gabinete aprueba invertir más de B/.56 millones

La Resolución N°117-25 autoriza un aporte de B/.37,960,861.54 al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), con el fin de compensar a las empresas distribuidoras por los descuentos aplicados a clientes con consumo de hasta 300 kilovatios hora (kWh).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue autorizado para gestionar y transferir los recursos a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), fiduciaria del FET, la cual distribuirá los fondos entre las empresas de distribución eléctrica. Este mecanismo permite que los beneficios lleguen directamente a los consumidores finales.

Apoyo adicional al occidente del país

Mediante la Resolución N°118-25, el Gabinete también aprobó un aporte de B/.18,404,899.64 al Fondo Tarifario de Occidente (FTO), destinado a compensar a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi) por los descuentos aplicados a sus clientes en Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y comunidades vecinas, durante el mismo periodo de enero a junio de 2025.

Este apoyo forma parte del esquema de subsidio vigente desde 2015, que busca proteger a los hogares panameños de aumentos en el costo de la electricidad y promover la estabilidad del sistema energético nacional.