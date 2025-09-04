Procurador Luis Gómez sobre caso PANDEPORTES: "Cualquier indicio obligará a investigar"

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, se pronunció sobre la investigación relacionada con el exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, señalando que cualquier información que provenga de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y que revele posibles indicios de la comisión de un delito, obligará al Ministerio Público a abrir investigaciones.