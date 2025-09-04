Procurador Luis Gómez sobre caso PANDEPORTES: "Cualquier indicio obligará a investigar"

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, se pronunció sobre la investigación relacionada con el exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, señalando que cualquier información que provenga de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y que revele posibles indicios de la comisión de un delito, obligará al Ministerio Público a abrir investigaciones.
Procurador de la Nación espera indicios por la UAF
La declaración se da en el marco de las diligencias que adelantan las autoridades para esclarecer presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión de Brands al frente de Pandeportes.