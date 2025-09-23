Calle 7 Panamá: La etapa verde iniciará en esta fecha

Tras un recuento de victorias entre los equipos, se ha anunciado que la esperada etapa verde de la vigésima quinta temporada de Calle 7 Panamá dará inicio el próximo lunes 29 de septiembre de 2025.

Con esto, la competencia de equipos llegará a su fin el viernes 26 de septiembre, marcando el comienzo de una fase aún más desafiante y llena de emoción.

Se acerca la etapa verde de Calle 7 Panamá

Embed - CALLE 7 PANAMÁ en Instagram: "Calle 7 Panamá es la fábrica donde se forjan los verdaderos campeones Cada segundo cuenta, cada reto eleva la emoción. Hoy a las 4:00 p.m. por Telemetro, el desafío de adrenalina continúa. ¿Estás listo para ser parte del proceso? Gracias a @super99panama @kfcpa y Tigo Panamá." View this post on Instagram A post shared by CALLE 7 PANAMÁ (@calle7panama)

La etapa verde de Calle 7 Panamá está a punto de comenzar, siendo un punto crucial en la competencia. Este es uno de los momentos más esperados tanto por los fanáticos como por los competidores, ya que aquí se enfrentarán de manera individual.

En esta fase, no hay equipos ni compañerismo que los salve; cada uno deberá demostrar su verdadera capacidad y luchar por su permanencia en el campo de batalla. Al final, solo uno se coronará como el gran campeón o campeona de esta intensa temporada.