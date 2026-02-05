Presidencia de los Santeños en San Miguelito tiene nuevo presidente para el 2026-2028

Este miércoles 4 de febrero de 2026, el comunicador social y folklorista Jorge Aquiles Domínguez fue juramentado como presidente de la Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito , dando inicio al periodo 2026-2028 de la organización.

Domínguez recibió el cargo de manos del presidente saliente, Aristides García, ante la presencia de autoridades y destacadas figuras del ámbito cultural.

Asociación Cívica de Santeños en San Miguelito (1) La alcaldesa Irma Hernández participo del acto cívico. Cortesía

Preservación cultural y relevo generacional

Durante su discurso de toma de posesión, Domínguez enfatizó que el objetivo central de su gestión será evitar que las tradiciones se pierdan en el tiempo. La nueva directiva apuesta por involucrar directamente a niños y jóvenes en actividades que refuercen sus raíces santeñas. "Es vital que nuestros hijos y nietos crezcan sabiendo de dónde vienen sus raíces y por qué deben portar la cutarra y la pollera con gallardía", afirmó el nuevo presidente, definiendo la identidad santeña como un acto de resistencia cultural en la ciudad.

La Junta Directiva que acompañará a Domínguez está conformada por:

Vicepresidenta: Marisela González.

Secretario: Luis Leguisamo.

Tesorera: Marianela González.

Fiscal: Maritza López.

Asociación Cívica de Santeños en San Miguelito (2) La nueva directiva apuesta por involucrar directamente a niños y jóvenes en actividades. Cortesía

Regresa el Desfile de Carretas de San Miguelito

Una de las noticias más esperadas del evento fue el anuncio de la reactivación del Desfile de Carretas del 10 de Noviembre en San Miguelito. La Asociación Cívica de Santeños, pionera de esta festividad, planea retomar esta tradición para plasmar el espíritu del hombre y la mujer santeña a través de estampas típicas, música y alegría en las calles del distrito. Con este proyecto, la nueva directiva busca consolidar el legado de la península de Azuero en el corazón de la zona metropolitana.