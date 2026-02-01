Panamá Nacionales -  1 de febrero de 2026 - 09:56

Llegó el agua a Panamá y San Miguelito: IDAAN restablece el servicio tras trabajos en Chilibre

El IDAAN informó que la planta de Chilibre retomó operaciones y avanza la recuperación del agua, aunque persiste baja presión en algunos sectores.

IDAAN en chilibre

IDAAN en chilibre

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre ya restableció sus operaciones, luego de culminar los trabajos programados de mantenimiento, iniciando así el proceso de recuperación del suministro de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito.

De acuerdo con la entidad, los trabajos incluyeron la instalación de una válvula de 24 pulgadas en el sector de Pedregal y una válvula de 10 pulgadas en la entrada de Cerro Viento, en el corregimiento de Rufina Alfaro, labores consideradas clave para mejorar la operatividad del sistema.

IDAAN restablece el servicio de agua en Panamá y San Miguelito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2017931701859586332&partner=&hide_thread=false

El IDAAN reiteró que la recuperación del servicio es progresiva, por lo que algunas comunidades podrían presentar baja presión o intermitencia mientras se estabiliza completamente la red de distribución.

Asimismo, la institución exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua, especialmente durante las primeras horas del restablecimiento, mientras el sistema recupera su capacidad total.

La entidad aseguró que mantiene monitoreo constante en la red y que su personal técnico continúa realizando ajustes operativos para normalizar el suministro en todos los sectores afectados.

En esta nota:
Seguir leyendo

El próximo lunes el Idaan iniciará desinfección de tuberías en sectores de Chitré

Corte de agua en Panamá y San Miguelito: IDAAN suspenderá el servicio el sábado 31 de enero

SENAN decomisa 3,029 paquetes de presunta droga en lancha al norte de Sherman

Recomendadas

Más Noticias