Llegó el agua a Panamá y San Miguelito: IDAAN restablece el servicio tras trabajos en Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre ya restableció sus operaciones, luego de culminar los trabajos programados de mantenimiento, iniciando así el proceso de recuperación del suministro de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito.
IDAAN restablece el servicio de agua en Panamá y San Miguelito
El IDAAN reiteró que la recuperación del servicio es progresiva, por lo que algunas comunidades podrían presentar baja presión o intermitencia mientras se estabiliza completamente la red de distribución.
Asimismo, la institución exhortó a la población a hacer un uso responsable del agua, especialmente durante las primeras horas del restablecimiento, mientras el sistema recupera su capacidad total.
La entidad aseguró que mantiene monitoreo constante en la red y que su personal técnico continúa realizando ajustes operativos para normalizar el suministro en todos los sectores afectados.