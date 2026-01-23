Chris Pratt enfrenta a la inteligencia artificial en "Sin piedad"

Este domingo a las 12md en Más que cine con Alex Medela nos presenta la entrevista con el actor Chris Pratt, que nos cuenta más sobre la nueva película de suspenso y acción "Sin piedad", donde tiene que competir contra la inteligencia artificial.
Chris Pratt en una nueva entrega llena de acción
“Sin piedad” combina acción intensa, suspenso psicológico y un enfoque futurista, con secuencias marcadas por persecuciones, decisiones extremas y giros inesperados. La cinta se suma a la filmografía de Pratt en el género de acción, donde ha consolidado su perfil como protagonista de historias cargadas de adrenalina y conflicto.
La cita es este domingo al mediodía, en Más que cine, para conocer de primera mano lo que hay detrás de esta nueva apuesta cinematográfica y la visión de Chris Pratt sobre un futuro cada vez más dominado por la tecnología.