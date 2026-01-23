Más que cine Entretenimiento -  23 de enero de 2026 - 17:10

Chris Pratt enfrenta a la inteligencia artificial en "Sin piedad"

Este domingo, Más que cine presenta una entrevista exclusiva con Chris Pratt sobre “Sin piedad”, un thriller donde la acción choca con la IA.

Actor Chris Pratt en nueva pelicula Sin piedad.

Actor Chris Pratt en nueva pelicula "Sin piedad".

Christopher Perez
Este domingo a las 12md en Más que cine con Alex Medela nos presenta la entrevista con el actor Chris Pratt, que nos cuenta más sobre la nueva película de suspenso y acción "Sin piedad", donde tiene que competir contra la inteligencia artificial.

En esta producción, Pratt interpreta a un hombre común que se ve obligado a enfrentarse a un sistema de inteligencia artificial diseñado para juzgar, vigilar y decidir el destino de las personas, en una carrera contrarreloj donde la tecnología se convierte en su principal enemigo.

Chris Pratt en una nueva entrega llena de acción

“Sin piedad” combina acción intensa, suspenso psicológico y un enfoque futurista, con secuencias marcadas por persecuciones, decisiones extremas y giros inesperados. La cinta se suma a la filmografía de Pratt en el género de acción, donde ha consolidado su perfil como protagonista de historias cargadas de adrenalina y conflicto.

La cita es este domingo al mediodía, en Más que cine, para conocer de primera mano lo que hay detrás de esta nueva apuesta cinematográfica y la visión de Chris Pratt sobre un futuro cada vez más dominado por la tecnología.

