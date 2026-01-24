Panamá Entretenimiento -  24 de enero de 2026 - 13:00

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo dominical

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo miércoles correspondiente al domingo 25 de enero del 2026. Mira dónde ver el sorteo.

Sorteo miercolito de la lotería Nacional

Telemetro

¿A qué hora inicia el sorteo dominical del 25 de enero?

El sorteo dominical del 7 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 7 de enero, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

