Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo dominical

La Lotería Nacional de Panamá realizará el sorteo dominical correspondiente al domingo 25 de enero del 2026.

Contenido relacionado : Piramide de Chakatín 2026: Estos son los números para el sorteo miercolito del 7 de enero de 2026

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿A qué hora inicia el sorteo dominical del 25 de enero?

El sorteo dominical del 7 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 7 de enero, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.