Muere presunto delincuente tras intento de robo en una finca turística en Santa Clara

Un intento de robo en una finca turística ubicada en Santa Clara, provincia de Coclé, terminó con un presunto delincuente fallecido y otros dos heridos, luego de que el propietario del lugar frustrara el delito al realizar disparos con una escopeta.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos ingresaron a la propiedad con intenciones de robo, cuando fueron sorprendidos por el dueño de la finca, quien reaccionó utilizando un arma de fuego para defenderse.

Intento de robo en finca turística de Coclé deja un fallecido

Varios delincuentes intentaron cometer un robo en una finca turística en Santa Clara, en la provincia de Coclé, sin embargo, el dueño de la propiedad frustró el delito y les disparó con una escopeta.

Uno de los sospechosos falleció, mientras que otras dos personas resultaron heridas y lograron huir.



Durante el hecho, uno de los sospechosos murió en el lugar, mientras que otras dos personas resultaron heridas y lograron huir, por lo que son buscadas por las autoridades.

Unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público se trasladaron al sitio para acordar el área e iniciar las investigaciones, con el fin de esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas, mientras continúan las diligencias para ubicar a los implicados que escaparon del lugar.