Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 12:03

Calendario escolar 2026: próximos días libres del primer trimestre

De acuerdo con el calendario escolar 2026 del MEDUCA, la culminación del primer trimestre será el 29 de mayo.

Calendario escolar del MEDUCA 2026.

Calendario escolar del MEDUCA 2026.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Durante este primer trimestre, los estudiantes panameños contarán con tres días libres, de acuerdo con el calendario escolar oficial emitido por el Ministerio de Educación (MEDUCA). Las primeras fechas corresponden a la conmemoración de la Semana Santa, periodo en el cual se suspenderán las clases el jueves 2 y el viernes 3 de abril.

El tercer día de descanso obligatorio está programado para el viernes 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Con estos ajustes, la comunidad educativa deberá retomar sus actividades regulares siguiendo el cronograma de cumplimiento de los días de clases establecidos para el presente año lectivo.

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Calendario escolar 2026

Primer Trimestre

  • Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.
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