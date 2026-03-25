Calendario escolar 2026: próximos días libres del primer trimestre

Durante este primer trimestre, los estudiantes panameños contarán con tres días libres, de acuerdo con el calendario escolar oficial emitido por el Ministerio de Educación (MEDUCA). Las primeras fechas corresponden a la conmemoración de la Semana Santa, periodo en el cual se suspenderán las clases el jueves 2 y el viernes 3 de abril.
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Calendario escolar 2026
Primer Trimestre
- Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.