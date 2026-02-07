Panamá Nacionales - 7 de febrero de 2026 - 18:39
Séptima edición del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana reúne a más de 150 jóvenes
La séptima reunión del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC) reunió a más de 150 jóvenes agentes de cambio, en una jornada en donde expresaron sus iniciativas y abordaron los pilares estratégicos y el futuro del Canal de Panamá. El LLAC es una iniciativa que promueve la formación de jóvenes con vocación de liderazgo y servicio público, fortaleciendo capacidades para impulsar proyectos ciudadanos y contribuir a sociedades más inclusivas y democráticas.