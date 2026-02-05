Panamá extraditará a Leonardo Cortázar a Ecuador por caso de corrupción "Encuentro"

Panamá extraditará en los próximos días a Leonardo Héctor Cortázar Arcos, procesado por delincuencia organizada dentro del caso de corrupción denominado “Encuentro”, que involucra a una red que operó en empresas públicas del sector eléctrico de Ecuador .

La información fue confirmada este jueves por el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, quien destacó que la medida fue posible gracias a la cooperación internacional entre autoridades de ambos países.

“Gracias al trabajo firme de nuestra Policía e Interpol, se aprobó la extradición activa desde Panamá de Leonardo Héctor Cortázar Arcos, implicado en una red de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas del sector eléctrico en 2021 y quien posee boleta de difusión roja de Interpol”, señaló el funcionario a través de la red social X. “Gracias al trabajo firme de nuestra Policía e Interpol, se aprobó la extradición activa desde Panamá de Leonardo Héctor Cortázar Arcos, implicado en una red de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas del sector eléctrico en 2021 y quien posee boleta de difusión roja de Interpol”, señaló el funcionario a través de la red social X.

Panamá extraditará a Leonardo Cortázar a Ecuador

Cortázar fue detenido en Panamá en marzo del año pasado, luego de que un juez ecuatoriano emitiera una orden de captura con fines de extradición en 2024. El proceso judicial en su contra y de otros cuatro implicados había quedado suspendido debido a que se encontraban prófugos.

El caso “Encuentro” involucra a una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos y particulares, que supuestamente buscaban obtener beneficios económicos indebidos mediante su cercanía con el poder político.

‍ Condena contra el cuñado del expresidente Lasso

Dentro de esta investigación, Danilo Carrera, cuñado del expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso (2021-2023), fue condenado a diez años de prisión tras ser declarado culpable del delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con el Ministerio Público ecuatoriano, Carrera dirigía la red junto con Rubén Cherres, quien fue asesinado en marzo de 2023 durante un cuádruple homicidio, ocurrido poco después de que se revelaran presuntos vínculos con la mafia albanesa relacionada con el narcotráfico.

Las autoridades señalan a Cortázar como uno de los operadores cercanos a Cherres dentro de la estructura criminal.

Según las investigaciones, la organización habría influido en contratos dentro de instituciones públicas, entre ellas la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

