IDAAN continúa con cortes de agua potable por morosidad 2026

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) continuará con el operativo nacional de cortes 2026, dirigido a usuarios residenciales y comerciales que mantienen cuentas pendientes con la institución.

Según datos oficiales, la morosidad acumulada asciende a $98 millones, de los cuales $82 millones corresponden al sector residencial y $16 millones al sector comercial.

Panamá será la provincia prioritaria según el IDAAN

El despliegue técnico iniciará con prioridad en la provincia de Panamá, donde la deuda alcanza aproximadamente los $10.2 millones.

La directora nacional de Comercialización del IDAAN, Marvina Ábrego, explicó que estas acciones se realizarán de forma continua durante todo el año, incluyendo el periodo de carnavales.

La funcionaria indicó que el objetivo principal es sanear las finanzas de la institución y garantizar la estabilidad del sistema de abastecimiento de agua potable.

Opciones para evitar el corte del suministro

La institución exhortó a los clientes morosos a regularizar su situación utilizando los canales habilitados:

Arreglos de pago: disponibles de manera presencial en agencias del IDAAN a nivel nacional.

disponibles de manera presencial en agencias del IDAAN a nivel nacional. Puntos de pago: agencias institucionales, agentes comisionistas y plataformas de banca en línea.

Estos recursos permiten cubrir gastos operativos, compra de insumos químicos, mantenimiento de la red de distribución y proyectos de inversión necesarios para garantizar el suministro de agua potable.

La entidad reiteró su compromiso de brindar el servicio a la población y apeló a la corresponsabilidad ciudadana para fortalecer el sistema nacional de acueductos.