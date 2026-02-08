IDAAN mantiene operación intermitente en potabilizadoras de Veraguas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que las plantas potabilizadoras de Santiago y San Francisco, en la provincia de Veraguas, mantienen una operación intermitente, debido a la crecida del río Santa María y la acumulación de sedimentos en las tomas de agua cruda.
Esperan disminución del caudal para realizar limpieza
De acuerdo con el IDAAN, especialistas se mantienen monitoreando el comportamiento del río y esperan una disminución en los niveles del caudal para poder ejecutar los trabajos de limpieza de las rejillas en las tomas de agua.
Estas labores son necesarias para remover los sedimentos acumulados y permitir la normalización del funcionamiento de las plantas potabilizadoras.
Operativo con carros cisternas por el IDAAN
Como parte de las medidas de contingencia, la institución activó un operativo con carros cisternas para abastecer de agua potable a las comunidades ubicadas en los puntos altos de la red en Santiago, donde el suministro suele verse más afectado durante este tipo de incidencias.
El IDAAN exhortó a la población a hacer uso responsable del agua mientras se desarrollan los trabajos para restablecer el servicio en su totalidad.