IDAAN mantiene operación intermitente en potabilizadoras de Veraguas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que las plantas potabilizadoras de Santiago y San Francisco, en la provincia de Veraguas, mantienen una operación intermitente, debido a la crecida del río Santa María y la acumulación de sedimentos en las tomas de agua cruda.

La entidad explicó que estas condiciones afectan el proceso de captación y potabilización del agua, lo que impacta el suministro regular hacia diversos sectores abastecidos por ambas instalaciones.

Esperan disminución del caudal para realizar limpieza

De acuerdo con el IDAAN, especialistas se mantienen monitoreando el comportamiento del río y esperan una disminución en los niveles del caudal para poder ejecutar los trabajos de limpieza de las rejillas en las tomas de agua.

Estas labores son necesarias para remover los sedimentos acumulados y permitir la normalización del funcionamiento de las plantas potabilizadoras.

Operativo con carros cisternas por el IDAAN

El @IDAANinforma informa que las plantas potabilizadoras de Santiago y San Francisco, en Veraguas, mantienen operación intermitente, debido a la crecida del río Santa María y la obstrucción por sedimentos en las tomas de agua cruda.

Indica que especialistas de la entidad esperan… pic.twitter.com/I7wyfLb5hu



Indica que especialistas de la entidad esperan… pic.twitter.com/I7wyfLb5hu — Telemetro Reporta (@TReporta) February 8, 2026

Como parte de las medidas de contingencia, la institución activó un operativo con carros cisternas para abastecer de agua potable a las comunidades ubicadas en los puntos altos de la red en Santiago, donde el suministro suele verse más afectado durante este tipo de incidencias.

El IDAAN exhortó a la población a hacer uso responsable del agua mientras se desarrollan los trabajos para restablecer el servicio en su totalidad.