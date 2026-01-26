Panamá Nacionales -  26 de enero de 2026 - 17:15

Carnavales 2026: Órgano Judicial cerrará tribunales en todo el país el 16 y 18 de febrero

El Órgano Judicial decretó el cierre de tribunales y juzgados en Panamá los días 16 y 18 de febrero de 2026. Se exceptúan el SPA y casos urgentes de familia.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Órgano Judicial decretó el cierre de los tribunales, juzgados y demás dependencias judiciales en todo el país los días lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026, según informó la entidad mediante comunicado oficial.

La medida aplicará a nivel nacional; sin embargo, se exceptúan algunas oficinas judiciales que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantenerse operativas.

De acuerdo con lo establecido, continuarán laborando:

  • Las oficinas del Sistema Penal Acusatorio (SPA) que realizan turnos permanentes.
  • Las jurisdicciones de Niñez, Adolescencia y de Familia, únicamente para la atención de medidas urgentes.
El Órgano Judicial aclaró que el cierre no afectará los trámites relacionados con casos urgentes, garantizando así la protección de derechos fundamentales, especialmente de menores de edad y familias.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias y programar sus diligencias judiciales fuera de las fechas indicadas, a fin de evitar contratiempos.

