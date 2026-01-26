Carnavales 2026: Órgano Judicial cerrará tribunales en todo el país el 16 y 18 de febrero

El Órgano Judicial decretó el cierre de los tribunales, juzgados y demás dependencias judiciales en todo el país los días lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026, según informó la entidad mediante comunicado oficial.

La medida aplicará a nivel nacional; sin embargo, se exceptúan algunas oficinas judiciales que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantenerse operativas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Caso Odebrecht entra en fase clave: Fiscalía descarta acuerdo y arranca práctica de pruebas

Órgano Judicial decretó el cierre de tribunales y juzgados en Panamá

De acuerdo con lo establecido, continuarán laborando:

Las oficinas del Sistema Penal Acusatorio (SPA) que realizan turnos permanentes.

Las jurisdicciones de Niñez, Adolescencia y de Familia, únicamente para la atención de medidas urgentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015909176506044783?s=20&partner=&hide_thread=false El @OJudicialPanama decreta el cierre de los tribunales, juzgados y demás dependencias de la entidad en todo el país, los días lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026.



Se exceptúan de esta disposición las oficinas judiciales del Sistema Penal Acusatorio que por la naturaleza… pic.twitter.com/Lae1AhMsCK — Telemetro Reporta (@TReporta) January 26, 2026

El Órgano Judicial aclaró que el cierre no afectará los trámites relacionados con casos urgentes, garantizando así la protección de derechos fundamentales, especialmente de menores de edad y familias.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias y programar sus diligencias judiciales fuera de las fechas indicadas, a fin de evitar contratiempos.