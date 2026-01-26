Alcaldía de Las Tablas inicia entrega de permisos para negocios durante el Carnaval

La Alcaldía de Las Tablas inició este lunes la entrega de permisos a comerciantes interesados en instalar negocios durante los cuatro días del Carnaval, principalmente en el parque Porras y en vías alternas del distrito, informó el alcalde Noé Iván Herrera.

Más de 100 espacios disponibles para actividades comerciales

De acuerdo con las autoridades municipales, los permisos otorgados son similares a los de años anteriores e incluyen tarimas, expendio de bebidas alcohólicas, venta de alimentos, raspados, buhonería y otros comercios informales que representan una importante fuente de ingresos para muchas familias durante las fiestas carnestolendas.

El alcalde detalló que se han habilitado más de 100 espacios públicos para este fin, considerando el tradicional recorrido de las tunas, que inicia en la calle Bolívar y culmina en Punta Fogón, así como áreas adicionales hacia la vía Royallín.

Decreto de Carnaval y uso de fuegos artificiales

Herrera también adelantó que en los próximos días se dará a conocer el decreto que regirá durante el Carnaval, incluyendo disposiciones sobre la quema de fuegos artificiales. Recordó que en años anteriores no se respetaron los tiempos establecidos, los cuales contemplaban 15 minutos para cohetes y 25 minutos para morteros.

El Carnaval de Las Tablas es uno de los eventos más concurridos del país, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de cumplir con las normas para garantizar el orden y la seguridad durante las festividades.