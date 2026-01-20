Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 20 de enero de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la ministra de Cultura, Maruja Herrera, con quien conversamos sobre el impacto económico que dejó este año el Desfile de las Mil Polleras, que se realiza en la ciudad de Las Tablas, y los proyectos en ejecución en la entidad a su cargo.

También nos acompañó Guillermo Cortés, dirigente del movimiento de jubilados Mundo, quien habló sobre la Ley 506, sancionada recientemente por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, para el pago de intereses por décimos retenidos de 1972 a 1983.