Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 29 de mayo de 2026

En Cuarto Poder analizamos lo ocurrido en las últimas semanas en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) con la renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, quien posteriormente decidió continuar al frente de esa casa de estudios superiores con el aval del Consejo General Universitario.

Nos acompañó la directora ejecutiva de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM (Fundesteam), Neida Domínguez, para conversar sobre las Olimpiadas Regionales de Robótica, que inician pronto.