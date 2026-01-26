Órgano Ejecutivo aclara que viaje de diputados a Taiwán no representa la política exterior de Panamá

Mediante un comunicado el Órgano Ejecutivo aclaró que no mantiene “vínculo alguno” con el viaje a Taiwán que realizará una delegación de diputados de la Asamblea Nacional, y precisó que esta visita no representa la posición oficial del Estado panameño ni su política exterior.

Posición del órgano Ejecutivo y política exterior

A través del pronunciamiento, el Gobierno subrayó que la conducción de la política exterior es una atribución constitucional exclusiva del Órgano Ejecutivo. En ese sentido, reiteró su compromiso con la política de “una sola China”, conforme a los intereses nacionales y los compromisos diplomáticos establecidos.

El Ejecutivo también indicó que Panamá continuará fortaleciendo sus relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo con la República Popular China, en el marco del reconocimiento mutuo y el respeto a la soberanía nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015885088123216024?s=20&partner=&hide_thread=false El Órgano Ejecutivo aclara que no "tiene vínculo alguno" con el viaje a Taiwán que realizará una delegación de diputados de la Asamblea Nacional, y que por tanto este "no representa la posición oficial del Estado panameño ni su política exterior". https://t.co/RlJv9acUHU pic.twitter.com/ex4QWBtZbb — Telemetro Reporta (@TReporta) January 26, 2026

Anuncio de los diputados y respuesta a las críticas

El viaje fue anunciado por el diputado José Pérez Barboni, quien informó que lidera la segunda delegación legislativa que visitará Taiwán en este período, con el objetivo de explorar acercamientos comerciales y conocer la industria de semiconductores, así como centros de ensamblaje y otras áreas de interés para Panamá.

Ante las críticas surgidas por visitas anteriores, Barboni aseguró que la delegación no firmará documentos ni asumirá compromisos oficiales, y que respeta la separación de poderes. No obstante, sostuvo que la Asamblea Nacional, como órgano independiente, tiene derecho a realizar gestiones orientadas a promover el desarrollo del país.