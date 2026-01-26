Diputados independientes viajan a Taiwán para atraer inversión en semiconductores

Una delegación de diputados panameños viajará a Taiwán, convirtiéndose en la segunda misión legislativa que realiza este acercamiento durante el actual período legislativo, con el objetivo de explorar oportunidades comerciales y atraer inversión estratégica hacia Panamá.

El anuncio fue realizado por el diputado José Pérez Barboni, quien informó que encabezará la delegación parlamentaria que sostendrá reuniones con parlamentarios taiwaneses, así como visitas a fábricas de semiconductores, centros de ensamblaje y diversas industrias tecnológicas.

"Estoy liderando la segunda delegación que va a viajar a Taiwán para tener un acercamiento comercial, y lo que es también la industria de semiconductores, que tenemos mucho interés de que venga a Panamá y se establezca como un hub", expresó Barboni.

Delegación de diputados buscan explorar oportunidades comerciales

El diputado detalló que el interés principal es conocer de primera mano el funcionamiento del ecosistema tecnológico taiwanés, considerado uno de los más avanzados del mundo, y evaluar su posible instalación o expansión en Panamá, aprovechando la posición geográfica y logística del país.

En relación con las críticas surgidas tras el viaje anterior de diputados a Taiwán, especialmente desde el Órgano Ejecutivo, Pérez Barboni aclaró que la misión legislativa no implica compromisos formales ni decisiones de política exterior.

"Nosotros no vamos a firmar ningún documento, ningún compromiso, no es nuestra facultad… nosotros respetamos la separación de poderes y las atribuciones que tiene el Ejecutivo, pero tenemos todo el derecho como órgano independiente, como la Asamblea Nacional, a buscar también el progreso para nuestro país", afirmó.

El legislador reiteró que estas visitas forman parte de los esfuerzos del Legislativo por promover el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la diversificación productiva, sin invadir las competencias del Ejecutivo en materia de relaciones internacionales.