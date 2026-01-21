Los Santos Nacionales -  21 de enero de 2026 - 12:25

Agreden a jueza comunitaria en Las Tablas mientras estaba en su oficina

Un hombre agredió a golpes a la jueza comunitaria Edith Cárdenas dentro de su oficina en Las Tablas. Otro funcionario resultó herido.

Agreden a jueza comunitaria en Las Tablas 

Agreden a jueza comunitaria en Las Tablas 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hecho de violencia se registró en la provincia de Los Santos, donde un hombre agredió físicamente a la jueza comunitaria de Las Tablas, Edith Cárdenas, mientras esta se encontraba en su oficina cumpliendo funciones.

De acuerdo con el testimonio de la funcionaria, el agresor la atacó con golpes dirigidos principalmente a la cabeza, la espalda y las manos, mientras ella intentaba protegerse.

Funcionario protege a jueza y resulta agredido

image

“Me dio en el área de la cabeza, parte de la mano, yo traté de cubrirme… él me trataba de corretear y me dio un golpe en la espalda, toda su intención realmente era agredirme”, relató Cárdenas. “Me dio en el área de la cabeza, parte de la mano, yo traté de cubrirme… él me trataba de corretear y me dio un golpe en la espalda, toda su intención realmente era agredirme”, relató Cárdenas.

Durante el incidente, otro funcionario que intentó intervenir para frenar la agresión también resultó lesionado, presentando golpes en el brazo derecho.

El caso ha generado preocupación por la seguridad del personal judicial, especialmente de quienes ejercen funciones comunitarias y de atención directa al público. Se espera que las autoridades correspondientes inicien las investigaciones para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que establece la ley.

En esta nota:
Seguir leyendo

Juicio Odebrecht: quién es Baloísa Marquínez, la jueza que preside la audiencia

Marco Rubio invita al presidente Mulino a Cumbre de Jefes de Estado en Florida

IMA impulsa programa "Proteínas Panameñas" con productores nacionales

Recomendadas

Más Noticias