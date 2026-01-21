Agreden a jueza comunitaria en Las Tablas mientras estaba en su oficina

Un hecho de violencia se registró en la provincia de Los Santos, donde un hombre agredió físicamente a la jueza comunitaria de Las Tablas, Edith Cárdenas, mientras esta se encontraba en su oficina cumpliendo funciones.

De acuerdo con el testimonio de la funcionaria, el agresor la atacó con golpes dirigidos principalmente a la cabeza, la espalda y las manos, mientras ella intentaba protegerse.

Funcionario protege a jueza y resulta agredido

image

“Me dio en el área de la cabeza, parte de la mano, yo traté de cubrirme… él me trataba de corretear y me dio un golpe en la espalda, toda su intención realmente era agredirme”, relató Cárdenas. “Me dio en el área de la cabeza, parte de la mano, yo traté de cubrirme… él me trataba de corretear y me dio un golpe en la espalda, toda su intención realmente era agredirme”, relató Cárdenas.

Durante el incidente, otro funcionario que intentó intervenir para frenar la agresión también resultó lesionado, presentando golpes en el brazo derecho.

El caso ha generado preocupación por la seguridad del personal judicial, especialmente de quienes ejercen funciones comunitarias y de atención directa al público. Se espera que las autoridades correspondientes inicien las investigaciones para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que establece la ley.