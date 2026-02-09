PGN activa búsqueda de colombiano desaparecido en Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Daison Pomares Moreno, de nacionalidad colombiana, quien fue reportado como desaparecido.
PGN solicita apoyo ciudadano para ubicar a colombiano reportado como desaparecido
De acuerdo con la entidad, Pomares Moreno es de tez morena, contextura gruesa, estatura media y mantiene tatuajes visibles en su cuerpo. Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse de manera inmediata a los siguientes números telefónicos:
- 520-1355
- 520-1358
- 520-1357
La PGN reiteró la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos, con el fin de agilizar la localización de personas reportadas como desaparecidas.