PGN activa búsqueda de colombiano desaparecido en Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Daison Pomares Moreno, de nacionalidad colombiana, quien fue reportado como desaparecido.

PGN solicita apoyo ciudadano para ubicar a colombiano reportado como desaparecido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2020946354088849713?s=20&partner=&hide_thread=false .@PGN_PANAMA solicita el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Daison Pomares Moreno, de nacionalidad colombiana, quien fue reportado como desaparecido.



Detalla que es tez morena, contextura gruesa, estatura media, con tatuajes visibles.



De tener información pueden comunicarse a… pic.twitter.com/BuzBbFEH1z — Telemetro Reporta (@TReporta) February 9, 2026

De acuerdo con la entidad, Pomares Moreno es de tez morena, contextura gruesa, estatura media y mantiene tatuajes visibles en su cuerpo. Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse de manera inmediata a los siguientes números telefónicos:

520-1355

520-1358

520-1357

La PGN reiteró la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos, con el fin de agilizar la localización de personas reportadas como desaparecidas.