Panamá Nacionales -  9 de febrero de 2026 - 15:11

PGN activa búsqueda de colombiano desaparecido en Panamá

La PGN solicita apoyo para ubicar a Daison Pomares Moreno, ciudadano colombiano reportado como desaparecido. Conozca cómo brindar información.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Daison Pomares Moreno, de nacionalidad colombiana, quien fue reportado como desaparecido.

De acuerdo con la entidad, Pomares Moreno es de tez morena, contextura gruesa, estatura media y mantiene tatuajes visibles en su cuerpo. Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse de manera inmediata a los siguientes números telefónicos:

  • 520-1355
  • 520-1358
  • 520-1357

La PGN reiteró la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos, con el fin de agilizar la localización de personas reportadas como desaparecidas.

