Panamá Nacionales -  8 de febrero de 2026 - 08:33

PGN inspecciona CAI de Tocumen tras denuncia por atención a menores bajo custodia de Senniaf

La PGN realizó diligencias en el CAI de Tocumen tras denuncia por presuntas irregularidades en la atención de menores bajo custodia de Senniaf.

PGN inspecciona CAI de Tocumen

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la realización de diligencias en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, luego de una denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes, relacionada con presuntas irregularidades en la atención de menores bajo custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

De acuerdo con la entidad, las acciones forman parte de las investigaciones para determinar si se han vulnerado derechos de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en el centro.

Ministerio Público realiza diligencias en CAI de Tocumen

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio Público detalló que durante la inspección participaron equipos especializados.

“Equipos del Ministerio Público, en compañía de peritos y personal forense, llevaron a cabo verificaciones técnicas y el levantamiento de información relevante, a fin de documentar de manera objetiva las distintas situaciones observadas”, indicó la institución. “Equipos del Ministerio Público, en compañía de peritos y personal forense, llevaron a cabo verificaciones técnicas y el levantamiento de información relevante, a fin de documentar de manera objetiva las distintas situaciones observadas”, indicó la institución.

Las autoridades señalaron que estas diligencias buscan recopilar elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados y establecer posibles responsabilidades.

Investigación por presuntas vulneraciones de derechos

La denuncia presentada por la diputada Brenes hace referencia a supuestas irregularidades en la atención brindada a los menores dentro del CAI de Tocumen, centro donde permanecen bajo protección del Estado a través de Senniaf.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha revelado detalles adicionales sobre los hallazgos preliminares ni sobre posibles medidas adoptadas mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las diligencias necesarias para garantizar la protección de los derechos de los menores involucrados.

