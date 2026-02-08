PGN inspecciona CAI de Tocumen tras denuncia por atención a menores bajo custodia de Senniaf

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la realización de diligencias en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, luego de una denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes, relacionada con presuntas irregularidades en la atención de menores bajo custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
Contenido relacionado: MIDES convoca sesión extraordinaria tras casos denunciados en el albergue de Tocumen
Ministerio Público realiza diligencias en CAI de Tocumen
Mediante un comunicado oficial, el Ministerio Público detalló que durante la inspección participaron equipos especializados.
Las autoridades señalaron que estas diligencias buscan recopilar elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados y establecer posibles responsabilidades.
Investigación por presuntas vulneraciones de derechos
La denuncia presentada por la diputada Brenes hace referencia a supuestas irregularidades en la atención brindada a los menores dentro del CAI de Tocumen, centro donde permanecen bajo protección del Estado a través de Senniaf.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha revelado detalles adicionales sobre los hallazgos preliminares ni sobre posibles medidas adoptadas mientras avanzan las investigaciones.
Las autoridades reiteraron que continuarán con las diligencias necesarias para garantizar la protección de los derechos de los menores involucrados.