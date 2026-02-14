Copa Airlines: Panama Stopover supera 200 mil visitantes en 2025 y crece 25%

La aerolínea Copa Airlines informó que el programa Panama Stopover alcanzó un nuevo récord en 2025, superando los 200 mil visitantes que aprovecharon su escala para convertirla en una estadía turística en Panamá.
Programa de Copa Airlines impulsa el turismo y la economía
La aerolínea destacó que la cantidad de pasajeros que utilizan esta modalidad se ha duplicado desde 2022, reflejando el creciente interés de los viajeros por conocer Panamá durante sus conexiones aéreas.
¿Qué ofrece el programa?
A través del Panama Stopover, los pasajeros pueden permanecer en Panamá entre uno y siete días sin costo adicional en su tarifa aérea.
Además, el programa permite a los viajeros acceder a:
- Descuentos en hoteles
- Promociones en restaurantes
- Tours turísticos
- Experiencias culturales y recreativas
- Estrategia para fortalecer el turismo
El crecimiento del programa forma parte de las estrategias para diversificar la oferta turística del país y potenciar su conectividad aérea, aprovechando su posición geográfica como hub regional.
Las autoridades y el sector turístico han señalado que iniciativas como esta impulsan la economía local, beneficiando a hoteles, operadores turísticos, restaurantes y comercios.
FUENTE: Ocumen