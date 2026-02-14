Copa Airlines: Panama Stopover supera 200 mil visitantes en 2025 y crece 25%

Aerolínea de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La aerolínea Copa Airlines informó que el programa Panama Stopover alcanzó un nuevo récord en 2025, superando los 200 mil visitantes que aprovecharon su escala para convertirla en una estadía turística en Panamá.

Según la compañía, esta cifra representa un crecimiento del 25% en comparación con 2024, consolidando el posicionamiento del país como destino turístico dentro de las rutas internacionales.

Programa de Copa Airlines impulsa el turismo y la economía

La aerolínea destacó que la cantidad de pasajeros que utilizan esta modalidad se ha duplicado desde 2022, reflejando el creciente interés de los viajeros por conocer Panamá durante sus conexiones aéreas.

"Lo que comenzó como una escala hoy posiciona a Panamá como destino y genera oportunidades para miles de personas en el país", resaltó la empresa en su comunicado.

¿Qué ofrece el programa?

A través del Panama Stopover, los pasajeros pueden permanecer en Panamá entre uno y siete días sin costo adicional en su tarifa aérea.

Además, el programa permite a los viajeros acceder a:

Descuentos en hoteles

Promociones en restaurantes

Tours turísticos

Experiencias culturales y recreativas

Estrategia para fortalecer el turismo

El crecimiento del programa forma parte de las estrategias para diversificar la oferta turística del país y potenciar su conectividad aérea, aprovechando su posición geográfica como hub regional.

Las autoridades y el sector turístico han señalado que iniciativas como esta impulsan la economía local, beneficiando a hoteles, operadores turísticos, restaurantes y comercios.

FUENTE: Ocumen