Panamá Nacionales -  14 de febrero de 2026 - 13:23

Copa Airlines: Panama Stopover supera 200 mil visitantes en 2025 y crece 25%

Copa Airlines informó que el programa Panama Stopover superó los 200 mil visitantes en 2025, con un crecimiento del 25% y duplicando pasajeros desde 2022.

Aerolínea de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Aerolínea de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

EFE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La aerolínea Copa Airlines informó que el programa Panama Stopover alcanzó un nuevo récord en 2025, superando los 200 mil visitantes que aprovecharon su escala para convertirla en una estadía turística en Panamá.

Según la compañía, esta cifra representa un crecimiento del 25% en comparación con 2024, consolidando el posicionamiento del país como destino turístico dentro de las rutas internacionales.

Programa de Copa Airlines impulsa el turismo y la economía

La aerolínea destacó que la cantidad de pasajeros que utilizan esta modalidad se ha duplicado desde 2022, reflejando el creciente interés de los viajeros por conocer Panamá durante sus conexiones aéreas.

“Lo que comenzó como una escala hoy posiciona a Panamá como destino y genera oportunidades para miles de personas en el país”, resaltó la empresa en su comunicado. “Lo que comenzó como una escala hoy posiciona a Panamá como destino y genera oportunidades para miles de personas en el país”, resaltó la empresa en su comunicado.

¿Qué ofrece el programa?

COPA AVION
Copa Airlines lanza vuelos para ir al Mundial 2026.

Copa Airlines lanza vuelos para ir al Mundial 2026.

A través del Panama Stopover, los pasajeros pueden permanecer en Panamá entre uno y siete días sin costo adicional en su tarifa aérea.

Además, el programa permite a los viajeros acceder a:

  • Descuentos en hoteles
  • Promociones en restaurantes
  • Tours turísticos
  • Experiencias culturales y recreativas
  • Estrategia para fortalecer el turismo

El crecimiento del programa forma parte de las estrategias para diversificar la oferta turística del país y potenciar su conectividad aérea, aprovechando su posición geográfica como hub regional.

Las autoridades y el sector turístico han señalado que iniciativas como esta impulsan la economía local, beneficiando a hoteles, operadores turísticos, restaurantes y comercios.

FUENTE: Ocumen

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: Copa Airlines lanza vuelos con "tarifas atractivas" para ver a la Selección de Panamá

Copa Airlines ha sido reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por 11 años

IFARHU pagará PASE-U 2025 en Darién y Tortí del 18 al 22 de febrero

Recomendadas

Más Noticias