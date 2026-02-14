Tráfico en Panamá por Carnavales 2026: cierres en la Cinta Costera, carriles invertidos y desvíos de MiBus

Las celebraciones de los Carnavales 2026 comienzan a impactar la movilidad vehicular en la ciudad capital. Autoridades informaron que la Cinta Costera permanece cerrada al tránsito vehicular debido a la fase final de instalación de tarimas y juegos mecánicos del Festival Carnavalístico.

El cierre también genera afectaciones en la circulación hacia la Avenida Balboa, una de las principales vías de conexión en el centro de la ciudad.

Inversión de carriles hacia el interior del país por carnavales

Como parte del operativo de movilidad por los Carnavales, se implementó la inversión de carriles para facilitar el desplazamiento hacia el interior del país durante este sábado 14 de febrero.

Fase 1

Inicio: 6:00 a.m. en Arraiján, sector de Burunga

Finaliza: 6:00 p.m. en Campana de Capira

Fase 2

Inicio: 6:00 a.m. en Sajalices de Chame

Finaliza: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus viajes con anticipación, respetar las señalizaciones y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar congestionamientos.

Desvíos en rutas de transporte público

La empresa MiBus anunció ajustes temporales en varias rutas debido a los cierres viales en la ciudad.

Las modificaciones estarán vigentes desde el 13 hasta el 17 de febrero e incluyen desvíos en recorridos que conectan sectores como Panamá Viejo, el Corredor Sur, además de las rutas C862 y C982.

La empresa recomendó a los usuarios del transporte público verificar los cambios en los recorridos, tomar previsiones y salir con mayor anticipación hacia sus destinos para evitar retrasos.

Las autoridades reiteraron que estas medidas buscan garantizar la seguridad vial y facilitar la movilización durante una de las celebraciones más concurridas del país.