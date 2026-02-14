Carnavales 2026: inversión de carriles para este sábado 14 de febrero

Fase 1

Fase 2

Embed - Policía Nacional de Panamá en Instagram: "#Carnavales2026 | Se implementarán inversiones de carriles para la salida y retorno hacia la ciudad, en distintos puntos estratégicos del país. Revisa las fechas, fases y horarios, y planifica tu viaje con tiempo. Conduce con responsabilidad. #SeguridadVial"