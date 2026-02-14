Panamá Nacionales -  14 de febrero de 2026 - 07:00

Carnavales 2026: inversión de carriles para este sábado 14 de febrero

La Policía Nacional anunció el calendario de inversión de carriles desde el sábado 14 hasta el miércoles 18 de febrero, debido a los carnavales 2026.

Ana Canto
La Policía Nacional anunció el período de inversión de carriles establecido para el sábado 14 de febrero, debido al traslado de viajeros hacia el interior del país con motivo de la celebración de los carnavales 2026.

Inversión de carriles para el sábado 14 de febrero

Salida hacia el interior

Fase 1

  • Inicia: 6:00 a.m. en Arraiján, Burunga
  • Culmina: 6:00 p.m. en Campana de Capira

Fase 2

  • Inicia: 6:00 a.m. en Sajalices de Chame
  • Culmina: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos
Inversión de carriles para el retorno a la ciudad de Panamá

Martes 17 de febrero

Fase 1

  • Inicia: 10:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
  • Culmina: 6:00 p.m. en Sajalices de Chame

Fase 2

  • Inicia: 10:00 a.m. en Campana de Capira
  • Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga

Miércoles 18 de febrero

  • Inicia: 7:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
  • Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga
