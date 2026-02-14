Carnavales 2026: inversión de carriles para este sábado 14 de febrero

La Policía Nacional anunció el período de inversión de carriles establecido para el sábado 14 de febrero, debido al traslado de viajeros hacia el interior del país con motivo de la celebración de los carnavales 2026.
Inversión de carriles para el sábado 14 de febrero
Salida hacia el interior
Fase 1
- Inicia: 6:00 a.m. en Arraiján, Burunga
- Culmina: 6:00 p.m. en Campana de Capira
Fase 2
- Inicia: 6:00 a.m. en Sajalices de Chame
- Culmina: 6:00 p.m. en Las Uvas de San Carlos
Inversión de carriles para el retorno a la ciudad de Panamá
Martes 17 de febrero
Fase 1
- Inicia: 10:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
- Culmina: 6:00 p.m. en Sajalices de Chame
Fase 2
- Inicia: 10:00 a.m. en Campana de Capira
- Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga
Miércoles 18 de febrero
- Inicia: 7:00 a.m. en Las Uvas de San Carlos
- Culmina: 6:00 p.m. en Arraiján, Burunga