SINAPROC coloca bandera roja en río Teribe, por crecida y fuerte corriente

SINAPROC activó bandera roja en el río Teribe, en Bocas del Toro, debido a su crecida, turbiedad y fuerte corriente.

El Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, colocó bandera roja en el río Teribe, específicamente en el sector de Puente El Silencio, en la provincia de Bocas del Toro, debido al incremento del caudal del afluente.

De acuerdo con el reporte oficial, el río se mantiene acrecentado, con aguas turbias y una fuerte corriente, condiciones que representan un riesgo para residentes, visitantes y conductores que transitan por el área.

Autoridades piden evitar ingresar al río

El personal de SINAPROC reiteró el llamado a la población para que evite ingresar al afluente mientras se mantengan estas condiciones climáticas, además de acatar las indicaciones del personal de emergencia desplegado en el sitio.

Las autoridades recordaron que este tipo de escenarios aumenta el riesgo de:

  • Crecidas repentinas
  • Arrastre de personas y vehículos
  • Accidentes en zonas ribereñas
Monitoreo y prevención por SINAPROC

SINAPROC mantiene vigilancia constante en el área como parte de las acciones preventivas ante el incremento de lluvias registrado en distintas regiones del país.

La institución exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia a los estamentos de seguridad.

